Бывший бразильский футболист хочет возглавить «Спартак»

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари, выступающий сейчас за бразильский «Атлетико Сеаренсе», заявил, что в следующем году намерен завершить карьеру, передает «РБ Спорт».

«В следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня — быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», — сказал Ари смеясь.

Последним российским клубом 36-летнего форварда был московский «Локомотив», за который он выступал на правах аренды. В составе красно-зеленых Ари стал чемпионом России сезона-2017/18.

Также на счету Ари два матча за национальную сборную России.

В 2022 году Ари начал играть за «Атлетико Сеаренсе» из Серии С. Футболист также был спонсором клуба. По итогам сезона команда вылетела в Серию D.

В 2014 году он женился на гражданке России Наталье Грызловой, а в 2018-м получил российский паспорт.

Ранее Ари заявил о намерении открыть новый клуб совместно с Леонидом Федуном.