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Бывший генеральный директор «Спартака» Первак заявил, что в клубе творится бардак

Бывший гендиректор «Спартака» Первак считает, что Ивич не возглавит клуб

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IMAGO/Global Look Press

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что наставнику «Краснодара» Владимиру Ивичу нет смысла возглавлять красно-белых, передает Legalbet.

«Спартак» — неуправляемый клуб, там бардак. Абаскаль, как и руководство клуба, шарахается в разные стороны. У Владимира Ивича есть действующий контракт, у него хорошие условия. Что ему дергаться в этот «Спартак»?» — сказал Первак.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября красно-белые встретятся с «Пари НН».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 27 очков. В следующем туре «быки» сыграют с калининградской «Балтикой».

Ранее Валерий Газзаев рассказал, кто должен возглавить «Спартак», если уйдет Абаскаль.

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