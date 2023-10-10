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Агент вратаря «Лацио» Проведеля заявил, что его клиента не могут вызвать в сборную РФ

Агент вратаря Проведеля Рава: Иван не может быть вызван в сборную России

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Alberto Lingria/Reuters

Джованни Рава, агент голкипера римского «Лацио» Ивана Проведеля, заявил, что его клиент не может быть вызван в сборную России, передает «Спорт-Экспресс».

«Проведель не смог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ. Иван не может быть вызван в сборную России», — сказал Рава.

10 октября тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер отказался от вызова в сборную России.

Проведель родился в Италии. Его мать — русская, а отец — итальянец. Родители Елены Калининой, матери игрока, жили на одной улице и общались со знаменитым советским вратарем Львом Яшиным.

Голкипер выступает за «Лацио» с 2022 года. Всю свою карьеру он провел в Италии и поиграл за такие клубы, как «Кьево», «Перуджа», «Эмполи» и «Специя».

В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Италии семь матча, пропустив десять мячей.

Ранее Юрий Семин объяснил гол вратаря Проведеля в Лиге чемпионов.

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