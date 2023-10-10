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Уткин отреагировал на отмену решения УЕФА допустить сборную России U17 к турнирам

Журналист Уткин заявил, что УЕФА испытывает политическое давление

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«Футбольный клуб»/YouTube

Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале отреагировал на отмену решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам, отметив, что организация испытывает политическое давление.

«То, что УЕФА переиграл решение о допуске наших юношей к соревнованиям, конечно, неприятно. На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения — политическое давление», — написал Уткин.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Ранее Игорь Шалимов предложил перейти к решительным действиям после повторного бана УЕФА.

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