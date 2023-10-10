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Ротенберг одним словом описал повторный бан УЕФА российских юниоров

Ротенберг назвал позором решение УЕФА о повторном бане российских юниоров

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что не согласен с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юниорских мужской и женской сборных России к отборочному турниру ЧЕ-2024.

«Считаю, что это чистая несправедливость. Позор решению! Спорт должен быть вне политики! Тем более юношеский спорт», — заявил Ротенберг.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что УЕФА ломает судьбы российских детей

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