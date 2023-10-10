Наумов: УЕФА не организация, а просто амеба

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск российских молодежных сборных до соревнований под эгидой организации. В беседе с «Газетой.Ru» он раскритиковал УЕФА, назвав это решение позорным и сравнив организацию с амебой.

«Я боялся, что УЕФА дальше прогнется. Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА. Они открыли ящик Пандоры, потому что любая другая сборная может сказать: «мы с русскими играть не будем». Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются — это говорит о несостоятельности УЕФА. Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза. Это очень позорное решение УЕФА, которое вредит не только России, но, прежде всего, европейскому футболу и этой ранее уважаемой организации», — сказал Наумов.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Ранее Карпин отреагировал на отмену решения УЕФА о возвращении сборных России U-17.