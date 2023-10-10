Овечкин не попал в топ-30 игроков НХЛ по версии The Score

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин занял 34-е место в рейтинге лучших игроков лиги на текущий период времени по версии портала The Score.

Всего в топ-100 игроков попали десять россиян. Наивысшую строчку среди них занял форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, расположившийся на 16-м месте, и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин (20-е место) заняли вторую и третью строчку в списке россиян соответственно.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее экс-защитник клубов НХЛ Френсис Коррадо заявил, что не верит в 50 голов Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.