В Нидерландах изучают вопрос о допуске юношеских сборных России к турнирам

В пресс-службе Королевского футбольного союза Нидерландов прокомментировали допуск сборных России U17 до участия в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает «Спорт-Экспресс».

«Мы приняли к сведению предложение УЕФА разрешить российским командам на строгих условиях участвовать в юношеских соревнованиях. Сейчас мы ожидаем дальнейших подробностей от УЕФА. Затем мы проконсультируемся с правительством Нидерландов и европейскими футбольными ассоциациями по вопросу возможных последствий», — говорится в сообщении.

По информации издания The Independent, на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление с целью вновь поставить вопрос о недопуске российских молодежных команд на международные соревнования. Недовольство, в том числе, было вызвано тем, что глава организации заранее не уведомил о том, что вопрос о смягчении санкций в отношении российского футбола будет рассмотрен за заседании, прошедшем 26 сентября.

С 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи.

Ранее бывший футболист «Спартака» подверг критике УЕФА.