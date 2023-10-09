Тренер сборной Швеции: мы не должны соревноваться с Россией

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон выступил против возвращения национальных команд России на турниры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций, передает Aftonbladet.

«Мое отношение на 100% совпадает с отношением Шведского футбольного союза. Для меня очевидно, что нам не следует соревноваться на взрослом и молодежном уровне с российскими командами», — сказал Андерссон.

По информации издания The Independent, на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление с целью вновь поставить вопрос о недопуске российских молодежных команд на международные соревнования. Недовольство, в том числе, было вызвано тем, что глава организации заранее не уведомил о том, что вопрос о смягчении санкций в отношении российского футбола будет рассмотрен за заседании, прошедшем 26 сентября.

С 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что УЕФА никогда не относился негативно к России.