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Тренер сборной Швеции: мы не должны соревноваться с Россией

Тренер сборной Швеции по футболу Андерссон: мы не должны соревноваться с Россией

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон выступил против возвращения национальных команд России на турниры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций, передает Aftonbladet.

«Мое отношение на 100% совпадает с отношением Шведского футбольного союза. Для меня очевидно, что нам не следует соревноваться на взрослом и молодежном уровне с российскими командами», — сказал Андерссон.

По информации издания The Independent, на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление с целью вновь поставить вопрос о недопуске российских молодежных команд на международные соревнования. Недовольство, в том числе, было вызвано тем, что глава организации заранее не уведомил о том, что вопрос о смягчении санкций в отношении российского футбола будет рассмотрен за заседании, прошедшем 26 сентября.

С 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что УЕФА никогда не относился негативно к России.

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