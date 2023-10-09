Стало известно, как проходит адаптация экс-игрока «Зенита» в «Карабахе»

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы экс-голкипера леверкузенского «Байера» и петербургского «Зенита» Андрея Лунева, заявил, что голкипера хорошо приняли в азербайджанском «Карабахе», передает Legalbet.

«Андрея хорошо приняли в команде, никаких проблем. Его признали в матче с «Габалой» лучшим игроком эксперты и болельщики. Результат есть и во внутреннем чемпионате, и в Лиге Европы. Надеемся, дальше будет так продолжаться», — сказал Смирнов.

Лунев стал игроком «Байера» летом 2022 года, перейдя из «Зенита». В команде также играет его бывший одноклубник Сердар Азмун.

Контракт Лунева с немецкой командой истек в июне 2023 года. Россиянин покинул клуб. 19 августа азербайджанский «Карабах» объявил о подписании Лунева.

На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за «Байер» в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы и пропустил один гол.

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