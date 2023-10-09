Экс-защитник ЦСКА: Медина спас Абаскаля от увольнения

Бывший защитник московского ЦСКА Дмитрий Галямин предположил, что футболист столичного «Спартака» Хесус Медина спас тренера команды Гильермо Абаскаля от увольнения из клуба, забив гол на последней минуте дерби с армейцами, передает Legalbet.

«Спас ли Хесус Медина свои голом в концовке матча Абаскаля от возможной отставки? Его могут поменять, да. Его могли бы поменять уже на этой неделе. Может быть, Медина спас его», — сказал Галямин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 8 октября, завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции. Следующий очный матч команд состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, точная дата поединка и время его начала еще не определены.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что команда «отскочила» в матче против ЦСКА.