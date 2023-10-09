В «Спартаке» заступились за болбоя, толкнувшего игрока ЦСКА

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заступился за болбоя, который во время матча против столичного ЦСКА толкнул футболиста армейцев Милана Гаича, передает Metaratings.

«Хотелось бы, конечно, обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время. С нашей точки зрения парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьезных последствий», — сказал Зеленов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 8 октября, завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции. Следующий очный матч команд состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, точная дата поединка и время его начала еще не определены.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после матча с ЦСКА.