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Команда Lada Sport Rosneft подтвердила звание чемпиона российской серии кольцевых гонок

Команда Lada Sport Rosneft вернется из Грозного с пятью титулами

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Lada Sport Rosneft

Команда Lada Sport Rosneft успешно выступила на финальном этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) на трассе «Крепость Грозная» в столице Чеченской республики, сообщила пресс-служба «Роснефти». Команда из Тольятти одержала 5 побед, а также подтвердила звание лучшей в классе «Супер-Продакшн».

В компании отмечают, что в классе «Туринг» Lada Sport Rosneft лидировала все выходные. Квалификацию и первую гонку выиграл пилот команды Иван Чубаров, обеспечив себе титул вице-чемпиона по итогам дебютного для него сезона. Во второй гонке престижного класса победителем стал Владимир Шешенин.

В классе «Супер-Продакшн» Кубок России завоевал пилот Михаил Митяев, одержав победу в финальном заезде. «Бронзу» по итогам сезона в этом классе выиграл Леонид Панфилов. Эти результаты позволили команде Lada Sport Rosneft занять первую строчку в командном зачете класса «Супер Продакшн» по итогам сезона.

В «Роснефти» напомнили, что компания с 2015 года является генеральным спонсором команды, поддерживая успехи пилотов Lada и развивая российский автоспорт.

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