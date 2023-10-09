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Тренер «Зенита» высказался о трех поражениях команды в сезоне

Тренер «Зенита» Тимощук назвал недопустимыми три поражения команды в сезоне

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук считает, что клубу нужно надеяться на потерю очков соперников, которые располагаются выше в турнирной таблице. Об этом он заявил ТАСС.

«Да, понятно, что если мы после 10-го тура говорим о трех поражениях и знаем опыт выступления в предыдущих сезонах, то понимаем, что это недопустимые вещи для нас. Поэтому я думаю, что мы все понимаем — насколько затруднена ситуация в турнирной таблице, насколько важно сейчас не давать возможности соперникам отбирать у нас очки», — сказал Тимощук.

В 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:0. Голами отметились Клаудиньо (с пенальти) и Матео Кассьерра. После 11 матчей сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице (20 очков). Лидерство продолжает удерживать «Краснодар». Команда сербского специалиста Владимира Ивича набрала 27 очков. Следом идут «Крылья Советов», у которых на шесть очков меньше.

В текущем сезоне «Зенит» потерпел уже три поражения в 11 играх. В прошлом сезоне петербуржцы за 30 туров проиграли лишь дважды.

Ранее сообщалось, что тренер клуба РПЛ мечтает возглавить «Спартак».

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