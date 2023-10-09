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Чемпион ОИ раскритиковал футбольных комментаторов

Чемпион ОИ Кожевников заявил, что футбольные комментаторы не умеют вести репортаж

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников сравнил работу хоккейных и футбольных комментаторов. Его слова передает Legalbet.

«Сравнить хоккейных и футбольных комментаторов? В хоккее мне нравится комментатор Роман Скворцов, он понимает этот вид спорта, хорошо ведет репортаж, ложится на ухо. Футбол смотрю не так много, но могу сказать, что уровень комментаторов там здорово упал.

Не думаю, что футбольные комментаторы предвзятые. Это не предвзятость, а непрофессионализм. Ну не умеют они вести — и всё», — сказал Кожевников.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сыграно уже 11 туров. Лидерство продолжает удерживать «Краснодар». Команда сербского специалиста Владимира Ивича набрала 27 очков. Следом идут «Крылья Советов», у которых на шесть очков меньше. Тройку лидеров замыкает «Зенит» (20 очков). «Сочи» и «Факел» занимают последнее и предпоследнее места соответственно.

Сейчас в РПЛ пауза на матчи сборных. Россия сыграет с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).

Ранее сообщалось, что тренер клуба РПЛ мечтает возглавить «Спартак».

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Футбол. Чемпионат России
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