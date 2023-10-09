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Экс-гендиректор «Спартака» объяснил, почему Абаскаль делает «непонятное» с командой

Экс-гендиректор «Спартака» Заварзин: Абаскаль хочет доказать, что самый лучший

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что амбиции мешают главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю. Его слова передает «Матч ТВ».

«Откровенно говоря, Абаскаль разочаровывает — делает что‑то непонятное с командой. Сейчас народ говорит, что, может быть, он умышленно это делает, чтобы его поперли. По моему мнению, это происходит из‑за его молодости и неопытности. Его амбиции явно выше того, что сейчас происходит. Он хочет доказать, что самый лучший здесь и сейчас, а это получается далеко не всегда», — сказал Заварзин.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

Ранее сообщалось, что тренер клуба РПЛ мечтает возглавить «Спартак».

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