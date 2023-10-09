«Макларен» установил рекорд «Формулы-1»

Команда «Макларен» на Гран-при Катара установила рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу. Об этом сообщает DHL Motorsports в своих соцсетях.

В гонке Гран-при Катара пилоту «Макларена» Ландо Норрису механики команды поменяли колеса на болиде за 1,8 секунды. «Макларен» побил рекорд «Ред Булл», установленный в 2019 году на Гран-при Бразилии. Тогда смена колес гонщика Максу Ферстаппену обошлась в 1,82 секунды.

«Новый мировой рекорд! Это свидетельство неустанных тренировок и напряженной работы нашего великолепного пит-коллектива. Поздравляем команду!», — написал глава «Макларена» Зак Браун в социальных сетях.

На Гран-при Катара 8 октября Норрис финишировал третьим с отставанием от победителя в 5,969 секунды. Победу праздновал вышеупомянутый гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На второй строчке расположился еще один представитель «Макларена» Оскар Пиастри (4,833 секунды).

После гонки в Катаре в общем зачете «Формулы-1» продолжает лидировать Макс Ферстаппен.

Ранее пилот «Альпин» признался, что его вырвало во время гонки «Формулы-1» в Катаре.