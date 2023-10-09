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Завершилось Молодежное первенство мира по самбо

Молодежное первенство мира по самбо состоялось в Бишкеке

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Завершился третий и заключительный день соревнований Молодежного первенства мира по самбо, по итогам которого с речью выступил президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков, чьи слова приводит пресс-служба организации.

«Команда ФИАС 1 подтвердила статус фаворита турнира, заняв первое место во всех возрастных категориях и дисциплинах. Уверенно выступили команды Казахстана и Узбекистана, в очередной раз продемонстрировав стабильность и высокий уровень технического мастерства. Отрадно, что сборным Марокко и Испании, несмотря на высокую конкуренцию, также нашлось место в медальном зачете», — заявил Шестаков.

Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, в соответствии с решением Исполкома ФИАС, выступали в нейтральном статусе. Команда ФИАС 1 возглавила медальный зачет во всех разрядах: юноши (пять золотых медалей, три бронзовых), девушки (восемь золотых), юниоры (четырех золотых, одна серебряная, одна бронзовая), юниорки (семь золотых), боевое самбо (четыре золотых, две серебряных).

Партнерами турнира были компания «Роснефть» и банк ВТБ.

Ранее россияне завоевали восемь золотых медалей в первый день первенства мира по самбо.

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