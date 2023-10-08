Федун прокомментировал ничью в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ничью в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и ЦСКА. Слова Федуна передает «Чемпионат».

«Настоящее дерби! Качество игры не лучшее, потому что обе команды сейчас не в лучшем состоянии. Но в целом дерби — огонь! Для «Спартака» ничья в дерби — положительный результат. Конечно, положительный, когда спасаешь ничью на 97-й минуте», — сказал Федун.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл футболист ЦСКА Милан Гаич. На 41-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет, забив дальним ударом в дальний угол ворот. На 61-й минуте Гаич оформил дубль и вывел ЦСКА вперед. В добавленное ко второму тайму время игрок «Спартака» Хесус Медина сравнял счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-футболист Мостовой заявил, что тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в долгу у Медины.