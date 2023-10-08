Промес забил невероятный гол в ворота ЦСКА

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Арена» продолжается матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Спартак» принимает ЦСКА. Идет второй тайм. Счет 1:1. Матч начался в 19:00 по московскому времени.

Счет в матче на 31-й минуте открыл футболист ЦСКА Милан Гаич. На 41-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет, забив дальним ударом в дальний угол ворот.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом туре красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Москвичи уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов. Для «Спартака» это поражение стало четвертым в 10 матчах сезона.

ЦСКА в матче 10-го тура одержал победу над калининградской «Балтикой» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий армейской команды Виктор Давила.

Ранее тренер Леонид Слуцкий заявил, что Гильермо Абаскаль может доработать в «Спартаке» до конца сезона.