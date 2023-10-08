Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Слуцкий: Абаскаль может доработать и до конца сезона

Тренер Слуцкий: Абаскаль может доработать в «Спартаке» до конца сезона

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Превью» выразил мнение, что испанский специалист Гильермо Абаскаль может доработать в «Спартаке» до конца сезона.

«Я думаю, что Абаскаль может доработать и до конца сезона. Этот матч для него станет последним? Я думаю, что нет. Даже если проиграет дома 0:3 или 1:4? Если прямо вот совсем так, то может быть. Но мне кажется, такого не будет в дерби», — сказал Слуцкий.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

В прошлом туре красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Москвичи уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов. Для «Спартака» это поражение стало четвертым в 10 матчах сезона.

8 октября «Спартак» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет ЦСКА. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Ранее комментатор Александр Аксенов заявил, что Абаскаль может стать главным героем матча «Спартака» и ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий