Слуцкий: Абаскаль может доработать и до конца сезона

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Превью» выразил мнение, что испанский специалист Гильермо Абаскаль может доработать в «Спартаке» до конца сезона.

«Я думаю, что Абаскаль может доработать и до конца сезона. Этот матч для него станет последним? Я думаю, что нет. Даже если проиграет дома 0:3 или 1:4? Если прямо вот совсем так, то может быть. Но мне кажется, такого не будет в дерби», — сказал Слуцкий.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

В прошлом туре красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Москвичи уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов. Для «Спартака» это поражение стало четвертым в 10 матчах сезона.

8 октября «Спартак» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет ЦСКА. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Ранее комментатор Александр Аксенов заявил, что Абаскаль может стать главным героем матча «Спартака» и ЦСКА.