ЦСКА и «Спартак» назвали стартовые составы на предстоящий матч

Московские «Спартак» и ЦСКА навали стартовые составы на предстоящий матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Мартинс, Пруцев, Мозес, Медина, Бонгонда, Промес.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Мухин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Перед очной встречей ЦСКА и «Спартак» набрали одинаковое количество очков — по 16.

В прошлом туре красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Москвичи уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов. Для «Спартака» это поражение стало четвертым в 10 матчах сезона.

ЦСКА в матче 10-го тура одержал победу над калининградской «Балтикой» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий армейской команды Виктор Давила.

Ранее игрок «Спартака» рассказал о настрое перед дерби с ЦСКА.