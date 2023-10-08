Бывший футболист погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль

Экс-футболист, выступавший на позиции центрального нападающего Лиор Асулин погиб в результате атаки ХАМАС на территорию Израиля. Об этом сообщает Ynet.

По информации источника, спортсмен, которому 6 октября исполнилось 43 года, в момент атаки отмечал свой день рождения на фестивале электронной музыки недалеко от границы сектора Газа. Информацию о смерти Асулина подтвердили несколько футбольных клубов.

Асулин выступал за израильские футбольные клубы «Бейтар», Бней Йегуда», «Хапоэль Назарет Иллит» и другие команды. Всего в профессиональной карьере Асулин провел 340 матчей, в которых ему удалось забить 98 мячей и сделать 17 результативных передач. По версии портала Transfermarkt, максимальная рыночная стоимость Асулина достигала €200 тыс.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее проживающий в Израиле бывший голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров рассказал о ситуации в стране.