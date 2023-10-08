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Ветеран «Спартака» призвал Абаскаля не делать клоуна из капитана команды

Ловчев: Абаскаль слишком живет эмоциями, отсюда эти эмоциональные перепады

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев в своем Telegrаm-канале заявил, что внутри «Спартака» царит неспокойная атмосфера.

»Абаскаль слишком живет эмоциями. Не хватает спокойствия от него самого, отсюда эти эмоциональные перепады. Внутри неспокойно. Когда ты не ставишь капитана команды, а играет парень, которого, как я понимаю, кто-то втюхал, и он раз за разом наваливает, это команда не может пропустить — это злит состав. Потому что не надо делать из капитана команды клоуна», — написал Ловчев.

Перед стартом прошлого сезона команду возглавил испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством команды смогла завоевать бронзовые медали чемпионата России сезона 2022/23.

В прошлом туре красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Москвичи уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов. Для «Спартака» это поражение стало четвертым в 10 матчах сезона.

8 октября «Спартак» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет ЦСКА. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Ранее Егор Титов выступил с призывом к игрокам «Спартака» перед дерби с ЦСКА.

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