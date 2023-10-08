Титов выступил с призывом к игрокам «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов призвал игроков красно-белых выложиться по полной в матче против ЦСКА. Его слова передает «Чемпионат».

«Если у них есть совесть, в таком-то матче спустя рукава играть категорически нельзя. Болельщик не простит этого. У меня призыв к игрокам: «Ребята, вы играете за «Спартак». Вы надеваете сегодня суперсовременные, эластичные, модные рекламные майки. Но имейте в виду: на этих майках есть ромбик — «Спартак» Москва. Не «Спартак» Кострома или «Спартак» Владикавказ, при всем уважении. Вы играете за «Спартак» Москва», — сказал Титов.

В прошлом туре красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Москвичи уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов. Для «Спартака» это поражение стало четвертым в 10 матчах сезона.

8 октября «Спартак» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет ЦСКА. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.