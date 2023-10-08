Медведев сенсационно вылетел в третьем круге турнира в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев проиграл представителю США Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае (Китай) со счетом 6:7, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 27 минут. Медведев сделал шесть эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех.

В следующем раунде Корда встретится с победителем пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.

На турнире осталось трое россиян. Андрей Рублев сыграет с Кентен Алисом (Франция), Роман Сафиуллин — с американцем Беном Шелтоном, а Карен Хачанов — с представителем Казахстана Бейбитом Жукаевым.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 545 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8715 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7490 очков). Корда располагается на 26-м месте.

Россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин расположились на седьмом, 14-м и 50-м месте соответственно.

Ранее финалист Кубка Дэвиса ответил, сможет ли Медведев вновь стать первой ракеткой.