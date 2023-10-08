Легендарный игрок «Спартака» отказался возглавить клуб

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов признался, что не готов возглавить красно-белых. Его слова передает «Советский спорт».

«Я первый раз вообще слышу о том, что «Енисей» хочет меня в роли главного тренера. Но я бы с удовольствием там поработал, увы, никто не предлагает. Что касается «Спартака», то нет, ни в коем случае не пойду туда», — сказал Тихонов.

Перед стартом прошлого сезона команду возглавил испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством команды смогла завоевать бронзовые медали чемпионата России сезона 2022/23.

В прошлом туре красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Москвичи уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

8 октября «Спартак» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет ЦСКА. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Перед очной встречей «Спартак» и ЦСКА имеют в своем активе по 16 очков.

Ранее тренер «Краснодара» Ивич одним словом описал волевую победу над «Ростовом».