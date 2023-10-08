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Норвежский лыжник высказался об обстрелах дома Большунова

Норвежский лыжник Крюгер заявил, что хотел бы снова соперничать с Большуновым

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Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, 30-летний норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер отреагировал на то, что родительский дом россиянина Александра Большунова был обстрелян. Его слова передает Nettavisen.

«Тяжело узнавать, что происходит в России и на Украине. Хотя это сильнее ударило по Украине, на россиян это тоже влияет.

Очень тяжело узнавать такие новости. Все мы ждем скорейшего завершения российско-украинского противостояния. Хочу, чтобы мы снова смогли соперничать на соревнованиях», — сказал Крюгер.

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что уже были «прилеты» по дому родителей Большунова в Брянской области: разбомбили колодец, чаcть здания.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон 2021/22. С тех пор не выступает на международных турнирах.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, как бросила ругаться матом из-за Большунова.

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