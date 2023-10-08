Экс-советник Федуна заявил, что у «Спартака» нет желания побеждать

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что красно-белым под силу выиграть матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) у столичного ЦСКА, если будет достаточное желание. Его слова приводит Sport24.

«Если «Спартак» захочет, то выиграет дерби. Команда Абаскаля способна на победу, проиграть они могут только себе. Они могут выиграть у кого угодно в РПЛ. Нет сомнения в таланте игроков, но бывает отсутствие достаточного желания. Думаю, на ЦСКА будет запредельная мотивация, поэтому победа очень вероятна», — сказал Камоцци.

«Спартак» после десяти туров чемпионата России занимает шестое место, набрав 16 баллов. ЦСКА, имеющий такое же количество очков, идет на восьмой позиции в турнирной таблице. Матч состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

Ранее известный агент заявил, что проблема заключается не в Абаскале, а в самом «Спартаке».