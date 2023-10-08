Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дзюба объяснил возникшую потасовку в матче «Локомотива» и «Урала»

Игрок «Локо» Дзюба оценил потасовку в матче с «Уралом» в РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему возникла потасовка в концовке матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом». Его слова приводит пресс-служба «железнодорожников».

«Мне показалось, что вратарь отбил мяч в штангу и зафиксировался. Дальше началась потасовка. Немножко Бевеев позволял себе сквернословить, скажем так. Хотелось его призвать. Опять же — это футбол», — заявил форвард.

Инцидент произошел на 90-й минуте игры, когда голкипер «Урала» Илья Помазун вытащил мяч с «ленточки» своих ворот, тем самым спасши свою команду от гола. В результате возникшего на поле конфликта главный арбитр матча Сергей Карасев показал желтые карточки Дзюбе, Тимуру Сулейманову и Мингияну Бевееву.

Встреча, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2. В составе «Урала» голами отметились Силвие Бегич (12-я минута) и Эрик Бикфалви (53-я). У «железнодорожников» мячи забили Дзюба (5-я) и Сулейманов (90+6).

После этой ничьей «Урал» набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. Красно-зеленые остаются на третьей позиции. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко на своем поле сыграют с «Сочи» (22 октября), а «Локо» в Москве сразится с «Динамо» (21 октября).

Ранее Дзюба раскрыл, что сказал не забившему два пенальти игроку «Урала».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий