Экс-глава ОКР: есть ощущение, что футболисты «Спартака» не играют за Абаскаля

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков перед матчем красно-белых с московским ЦСКА в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о происходящем в команде и отметил, что у команды нет выстроенной игры, а постоянная ротация не приносит нужного результата. Его слова приводит Sport24.

«Мне много чего непонятно: почему остался один нападающий, по неизвестным причинам не играет Джикия. По таким результатам складывается ощущение, что они не играют за Абаскаля. Может быть, он потерял контакт с игроками или переживает из-за результатов», — заявил Жуков.

«Спартак» после десяти туров чемпионата России занимает шестое место, набрав 16 баллов. ЦСКА, имеющий такое же количество очков, идет на восьмой позиции в турнирной таблице. Матч состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

Ранее известный агент заявил, что проблема заключается не в Абаскале, а в самом «Спартаке».