В ФТР оценили старт Медведева на «Мастерсе» в Шанхае

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что турнир серии «Мастерс» в Шанхае, где выступает третья ракетка мира Даниил Медведев, всегда был тем турниром, где выступают сильнейшие теннисисты. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Сегодня Даниил достаточно спокойно прошел Кристиана, выиграв на классе. Турниры в Пекине и Шанхае всегда идут в связке, не вижу смысла рассуждать о шансах какого-то в контексте расписания и времени между матчами», — сказал Селиваненко.

7 октября Медведев одержал победу над Кристьяном Гарином во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3. Для Медведева эта победа стала 60-й в сезоне-2023. В матче третьего круга турнира он сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

В текущем сезоне Медведев восемь раз выходил в финалы соревнований ATP, в пяти сумел добиться победы. 4 октября российский теннисист проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира ATP-500, который проходил в Пекине.

Ранее финалист Кубка Дэвиса ответил, сможет ли Медведев вновь стать первой ракеткой.