Дзюба раскрыл, что сказал не забившему два пенальти игроку «Урала»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что говорил полузащитнику екатеринбургского «Урала» Илье Ишкову, который в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) дважды не сумел забить пенальти в ворота «железнодорожников». Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.

«Да спокойные, банальные вещи. Что он в любом случае молодец, в таком юном возрасте не побоялся, пошел бить пенальти, взял на себя ответственность, раз старшие разрешили. В любом случае, у него еще вся жизнь впереди, вся карьера. Эта ошибка должна его сделать сильнее. Жизнь на этом не заканчивается, выше нос, все будет хорошо», — заявил Дзюба.

Ишков на 74-й минуте игры дважды не реализовал пенальти в ворота соперников: первый 11-метровый удар пришлось перебить, так как защитник гостей Лукас Фассон до удара вбежал в штрафную. После матча к 18-летнему футболисту «Урала» подошел нападающий «железнодорожников» Дзюба, чтобы выразить ему поддержку.

Ишков дебютировал за основную команду екатеринбургского клуба 3 июня 2023 года в заключительном домашнем матче 30-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), выйдя на поле на 79-й минуте вместо Александра Юшина.

Встреча, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2. В составе «Урала» голами отметились Силвие Бегич (12-я минута) и Эрик Бикфалви (53-я). У «железнодорожников» мячи забили Дзюба (5-я) и Тимур Сулейманов (90+6).

Ранее экс-хавбек «Зенита» призвал наказать игрока «Урала», не забившего два пенальти.