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Экс-хавбек «Зенита» призвал наказать игрока «Урала», не забившего два пенальти

Экс-игрок Радимов призвал наказать хавбека «Урала» Ишкова за незабитые пенальти

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что полузащитник екатеринбургского «Урала» Илья Ишков должен нести ответственность за два незабитых пенальти в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Успокаивали Ишкова абсолютно правильно, молодцы, но и влупить ему тоже надо. Зачем ты это делаешь? Не забил – отдай кому‑нибудь другому, еще будет более простой момент. В другом матче будешь доказывать. Вина тех, кто постарше, должны были отобрать мяч и сказать: беги, радуйся. Ты не забил – успокойся, отдай дальше», — заявил Радимов.

Ишков на 74-й минуте игры дважды не реализовал пенальти в ворота соперников: первый 11-метровый удар пришлось перебить, так как защитник гостей Лукас Фассон до удара вбежал в штрафную.

Ишков дебютировал за основную команду екатеринбургского клуба 3 июня 2023 года в заключительном домашнем матче 30-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), выйдя на поле на 79-й минуте вместо Александра Юшина.

Встреча, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2. В составе «Урала» голами отметились Силвие Бегич (12-я минута) и Эрик Бикфалви (53-я). У «железнодорожников» мячи забили Артем Дзюба (5-я) и Тимур Сулейманов (90+6).

После этой ничьей «Урал» набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. Красно-зеленые остаются на третьей позиции. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко на своем поле сыграют с «Сочи» (22 октября), а «Локо» в Москве сразится с «Динамо» (21 октября).

Ранее Дмитрий Булыкин назвал ключевой эпизод в матче «Урал» — «Локомотив».

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