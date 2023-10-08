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Разговоры об увольнении Абаскаля из «Спартака» назвали пожарными пересудами

Комментатор Орлов: тренеру «Спартака» Абаскалю нужно дать доработать до зимы

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Ирина Мотина/РИА Новости

Известный российский комментатор Геннадий Орлов назвал московский ЦСКА фаворитом матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком», а также заявил, что не стоит увольнять наставника красно-белых Гильермо Абаскаля в случае поражения. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не поддерживаю разговоры о том, что Абаскаля надо уволить в случае поражения. Это какие-то пожарные пересуды... Такое давление сейчас оказывается на испанца. <...> Не знаю... Считаю, что надо дать Абаскалю время — доработать до зимы. Так будет логичнее. А после первой части сезона уже принимать решения», — заявил Орлов.

«Спартак» после десяти туров чемпионата России занимает шестое место, набрав 16 баллов. ЦСКА, имеющий такое же количество очков, идет на восьмой позиции в турнирной таблице. Матч состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

Ранее известный агент заявил, что проблема заключается не в Абаскале, а в самом «Спартаке».

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