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Клуб НХЛ выставил российского игрока на драфт отказов

«Нэшвилл» выставил нападающего Гурьянова на драфт отказов НХЛ

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Perry Nelson/USA TODAY Sports

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» выставил российского нападающего Дениса Гурьянова на драфт отказов. Об этом сообщил журналист Крис Джонстон в X (бывшая соцсеть Twitter).

Гурьянов заключил контракт с «Нэшвиллом» несколько месяцев назад: стороны заключили контракт на сумму в $850 тыс. сроком на один год в июле 2023 года. Таким образом, российский хоккеист не сыграл за новую команду ни одного матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2015 году клубом «Даллас Старз», с котором через год заключил контракт новичка, после чего выступал за фарм-клуб, играющий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). 8 апреля 2017 года Гурьянов дебютировал в НХЛ в последнем матче сезона-2016/17 против «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2019/20 вместе с «Далласом» добрался до финала Кубка Стэнли.

В феврале 2023 года «Даллас» обменял Гурьянова в «Монреаль Канадиенс» на другого российского хоккеиста Евгения Дадонова. Всего на счету Гурьянова 280 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 111 очков (51 шайба и 60 передач).

Ранее клуб НХЛ «Вегас» подписал контракт с российским нападающим.

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