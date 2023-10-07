Булыкин назвал ключевой эпизод в матче «Урал» — «Локомотив»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «железнодорожники» могли не добиться после ничейного результата в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

По его мнению, если бы 18-летний Илья Ишков реализовал пенальти на 74-й минуте матча

«В этом матче был другой ключевой момент — незабитый пенальти хозяев в середине второго тайма. Если бы тот пенальти был забит, то было бы 3:1, и игра была бы «Уралом» сделана. А получилось, что дали шанс «Локомотиву», и они на последней минуте этим шансом воспользовались, увезя дорогое очко с этого тяжелого выезда», — заявил Булыкин.

Матч «Урал» — «Локомотив» закончился со счетом 1:1. Команда Михаила Галактионова после этой игры набрала 19 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ.

После 11 туров «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. У идущих на втором месте «Крыльев Советов» после 10 туров 21 очко.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал «Локомотив» топ-командой после вырванной ничьи с «Уралом».