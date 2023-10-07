Футболист «ПСЖ» получит освобождение от службы в армии за победу в соревнованиях

Полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Ли Кан Ин получит освобождение от службы в арии из-за победы на Азиатских играх U23. Об этом сообщает RMC Sport.

В субботу молодежная сборная Южной Кореи одержала победу над Японией в финале Азиатских игр со счетом 2:1. Согласно законодательству Южной Кореи, все игроки сборной команды должны получить освобождение от армии.

В текущем сезоне Лиги 1 кореец сыграл в двух матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

В минувшем сезоне Ли Кан Ин принял участие в 39 встречах во всех турнирах, в которых ему удалось забить шесть мячей и с делать шесть голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет €22 млн. Футболист ранее также выступал за «Валенсию». В составе национальной команды Южной Кореи 22-летний игрок принял участие в четырех матчах на чемпионате мира в Катаре, отметившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что четыре футболиста «ПСЖ» будут дисквалифицированы за скандирование кричалок.