Карпин об игре «Краснодара»: они катили Сафонову, а он выбивал мяч вперед, вот и вся игра

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре «Краснодара» в очном матче 11-го тура чемпионата России. Слова Карпина передает «Матч ТВ».

«Что случилось с прессингом во втором тайме? В смысле? Ничего. Все то же самое было. Или вы что-то другое видели? Вы другую игру смотрели? Также они били мяч вперед — катили Сафонову, Сафонов мяч выбивал — вся игра «Краснодара», что в первом тайме, что во втором», — сказал Карпин.

Встреча, прошедшая в Краснодаре на одноименном стадионе, завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:2.

На 23-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Полузащитник гостей Мохаммад Мохеби удвоил преимущество своей команды на 41-й минуте. На 50-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сократил отставание хозяев до минимума. На 80-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко переправил мяч в свои ворота после подачи углового ростовчанами. На 95-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил третий мяч своей команды, установив окончательный счет.

Таким образом, «Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 27 очков. «Ростов» располагается на 13-й строчке, заработав 10 баллов.

Ранее Карпин назвал дебильными голы в ворота «Ростова» в матче с «Краснодаром».