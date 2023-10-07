Карпин: «Ростов» пропускает дебильные голы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Какие тут комментарии можно дать? Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм не скажу что плохой, но пропускаем вот такие дебильные голы. После аута и углового. И они перевернули всю игру. Срезка Комличенко и автогол — футбольная трагедия? Можно так сказать, да», — сказал Карпин.

Встреча, прошедшая в Краснодаре на одноименном стадионе, завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:2.

На 23-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Полузащитник гостей Мохаммад Мохеби удвоил преимущество своей команды на 41-й минуте. На 50-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сократил отставание хозяев до минимума. На 80-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко переправил мяч в свои ворота после подачи углового ростовчанами. На 95-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил третий мяч своей команды, установив окончательный счет.

Таким образом, «Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 27 очков. «Ростов» располагается на 13-й строчке, заработав 10 баллов.

Ранее экс-вратарь сборной России Александр Филимонов заявил, что Карпин дал бы «Спартаку» что-то новое.