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Дзюба отреагировал на слухи о его конфликте с Галактионовым

Дзюба заявил, что у него нет конфликта с тренером «Локомотива» Галактионовым

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в видео на клубном YouTube-канале прокомментировал слухи о том, что у него конфликт с главным тренером «железнодорожников» Михаилом Галактионовым.

В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» — 2:2. Дзюба отметился забитым мячом.

«Я забил, потом сделал фирменное приветствие, а затем пошел к тренерам. Это люди, которых я очень уважаю, они являются авторитетами для меня, по духу мне близки, я всегда за них. Я за Михалыча (Михаила Галактионова) до конца, он это знает. Кто бы что ни говорил, очень много разговоров, что конфликт у нас с ним», — сказал Дзюба.

Всего в текущем сезоне 35-летний форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи в 12 играх за «железнодорожников». Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В следующем туре «Локомотив» на своем поле померится силами со столичным «Динамо» (21 октября).

Ранее ветеран «Спартака» отметил высокое мастерство Дзюбы.

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