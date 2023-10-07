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«Краснодар» вырвал победу в матче с «Ростовом», проигрывая 0:2

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ, проигрывая 0:2

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Сегодня, 7 октября, состоялся матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Ростовом». Встреча, прошедшая в Краснодаре на одноименном стадионе, завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:2.

На 23-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Полузащитник гостей Мохаммад Мохеби удвоил преимущество своей команды на 41-й минуте. На 50-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сократил отставание хозяев до минимума. На 80-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко переправил мяч в свои ворота после подачи углового ростовчанами. На 95-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил третий мяч своей команды, установив окончательный счет.

Таким образом, «Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 27 очков. «Ростов» располагается на 13-й строчке, заработав 10 баллов.

В следующем матче «Краснодар» сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Ростов» 22 октября встретится с «Ахматом». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Ранее нападающий Шамар Николсон заявил, что «Спартак» обыграет ЦСКА в ближайшем матче.

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