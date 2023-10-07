МОК: условия допуска россиян на международные соревнования не подлежат обсуждению

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что условия для участия спортсменов из России и Белоруссии на международных соревнованиях не подлежат обсуждению. Его слова передает Inside the Games.

«Из России поступили некоторые комментарии по поводу этих условий. Эти условия не подлежат обсуждению, мы не будем от них отказываться. Они должны строго соблюдаться, чтобы придать этому подходу авторитет и поддержку, которой он пользуется среди общественности, спортсменов и международного сообщества», — сказал Бах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее конькобежец Павел Кулижников заявил, что деньги его не мотивируют.