Экс-футболист «Динамо»: за 30 лет в Израиле такого не видел никогда

Проживающий в Израиле бывший голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров рассказал о ситуации в стране. Его слова передает «Чемпионат».

«Я сейчас не в Израиле — за границей. Но в курсе всей ситуации. Завтра утром должен лететь в Тель-Авив — уже не знаю, удастся ли. А дети — там. Слава богу, с ними все в порядке. Знакомые живы-здоровы. Но я при первой же возможности полечу к ним. Ситуация не очень хорошая. За 30 лет в Израиле такого я не видел никогда», — сказал Уваров.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее сообщалось, что матч между сборными Израиля и Швейцарии может не состояться.