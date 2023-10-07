Бывшая жена российского боксера Бивола обвинила Дмитрия в домашнем насилии

Бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола Екатерина на своей странице в социальных сетях опубликовала пост, в котором обвинила экс-супруга в домашнем насилии.

«Потом ты сидел со своим отцом и говорил моему отцу, что я сама себя ударила. Подонки вы все! Папа отговорил меня идти в полицию. 3 мая 2023 года. Дети видели все! Две недели я ходила с ссадинами, пока ты получал звание «Боксер года». Он и раньше поднимал руку. Думаю, я должна была сделать признание раньше, но я реально боялась, что он заберет моих детей. Но теперь по закону они со мной», — написала Екатерина.

15 августа 2023 года Бивол сообщил, что юристы боксера подали документы для официального оформления развода.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (причем 11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

6 ноября Бивол победил представителя Мексики Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для него эта защита титула стала десятой.

Ранее Екатерина Бивол назвала боксера трусом.