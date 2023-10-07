«Сейчас не до жиру»: ветеран ЦСКА высказался о матче со «Спартаком»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин, также выступавший в составе столичного «Спартака», в комментарии «Газете.Ru» рассказал о своих ожиданиях от матча 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые примут армейский клуб, и отметил, что результат поединка непредсказуем.

«Сейчас не до жиру. И одну команду лихорадит, и другую команду лихорадит. У каждого свои проблемы. На первый план выйдет результат. А игра, ее красота уже отойдут на второй план. Будет очень нервный матч, потому что очки нужны и тем, и тем, чтобы выбираться из этой ситуации. Во главу угла будет ставиться результат. Вообще непредсказуемый матч, он может закончиться любым счетом: и результативно, и по нулям могут сыграть, и одна команда другую может с крупным счетом обыграть. Непредсказуемо все», — заявил Масалитин.

Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» после десяти туров занимает шестое место набрав 16 баллов. В активе ЦСКА такое же количество очков и восьмая позиция в турнирной таблице.

Ранее известный тренер обозначил проблемы ЦСКА и «Спартака» перед очным поединком.