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Игрок «Урала» расплакался после двух незабитых пенальти в ворота «Локомотива»

Форвард «Локо» Дзюба поддержал игрока «Урала» Ишкова после незабитых пенальти

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Илья Ишков не смог сдержать эмоций и расплакался после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

Ишков на 74-й минуте игры дважды не реализовал пенальти в ворота соперников: первый 11-метровый удар пришлось перебить, так как защитник гостей Лукас Фассон до удара вбежал в штрафную. После матча к футболисту «Урала» подошел нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба, чтобы поддержать 18-летнего хавбека.

Ишков дебютировал за основную команду екатеринбургского клуба 3 июня 2023 года в заключительном домашнем матче 30-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), выйдя на поле на 79-й минуте вместо Александра Юшина.

Встреча, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2. В составе «Урала» голами отметились Силвие Бегич (12-я минута) и Эрик Бикфалви (53-я). У «железнодорожников» мячи забили Артем Дзюба (5-я) и Тимур Сулейманов (90+6).

После этой ничьей «Урал» набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. Красно-зеленые остаются на третьей позиции. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко на своем поле сыграют с «Сочи» (22 октября), а «Локо» в Москве померится силами с «Динамо» (21 октября).

Ранее тренер «Локомотива» ответил на вопрос об игровой форме Дзюбы.

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