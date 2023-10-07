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Экс-голкипер «Сочи» назвал самого перспективного молодого вратаря КХЛ

Экс-вратарь «Сочи» Гаврилов выделил четырех голкиперов в КХЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший голкипер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» и «Салават Юлаев» Андрей Гаврилов в интервью Legalbet поделился мнением о вратарях лиги.

«Плешков неплохо стартанул в СКА. Видно, что парень обученный и старательный. В «Сочи» здорово смотрится Бердин. Серебряков держит уровень. Интересно на него посмотреть в СКА.

Есть еще один парень, который пока не на слуху и не сыграл ни одного матча в КХЛ. Арсений Цыба в «Адмирале» ждет своего шанса. Перспективный вратарь, готовился у нас в школе «G50». Среди всех молодых голкиперов у него наилучшие шансы выстрелить», — заявил Гаврилов.

Лучшим вратарем сезона-2022/2023 в КХЛ признали голкипера СКА Никиту Серебрякова. 27-летний хоккеист в рамках регулярного чемпионата показал второй коэффициент надежности (1,97) среди всех вратарей лиги и стал лучшим по проценту отраженных бросков (94,4%).

Ранее Гаврилов вступился за негабаритных вратарей.

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Хоккей. КХЛ
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