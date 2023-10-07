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«Локомотив» на последних минутах спас ничью с «Уралом»

«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» в РПЛ

Екатеринбургский «Урал» встречался с московским «Локомотивом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась вничью со счетом 2:2.

В составе хозяев поля голами отметились Силвие Бегич (12-я минута) и Эрик Бикфалви (53-я). В составе «железнодорожников» мячи забили Артем Дзюба (5-я) и Тимур Сулейманов (90+6).

На 74-й минуте вратарь московского клуба Илья Лантратов дважды отбил пенальти после ударов хавбека «Урала» Ильи Ишкова. Первый пенальти пришлось перебить, так как защитник гостей Лукас Фассон до удара вбежал в штрафную.

После этой ничьей «Урал» набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. Красно-зеленые остаются на третьей позиции.

В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко на своем поле сыграют с «Сочи» (22 октября), а «Локо» в Москве померится силами с «Динамо» (21 октября).

Ранее тренер «Локомотива» ответил на вопрос об игровой форме Дзюбы.

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