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Российская теннисистка вышла в финал турнира в Пекине

Теннисистка Самсонова победила Рыбакину и вышла в финал турнира в Пекине

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в финал турнира Женской ассоциации тенниса (WTA) в Пекине, призовой фонд которого превышает 8 млн долларов.

В матче 1/2 финала турнира россиянка оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3.

В финале турнира Самсонова сыграет с Игой Свентек из Польши.

24-летняя Самсонова занимает 22-е место в WTA. В ее активе четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема она не пробиралась далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в столице Китая проводится на покрытии «хард». Действующей победительнице является японка Наоми Осака, выигравшая турнир в 2019 году. Из россиянок соревнования в Пекине выигрывали Мария Кириленко (2005), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Шарапова (2014).

Ранее Даниил Медведев одержал 60-ю победу в сезоне.

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